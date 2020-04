Tellijale

«1. mai on lähenemas ning siit-sealt kostab jooksjate seast mõtteid, et kui ikka koguneks sel päeval kell 12 Viljandi staadioni juurde parklasse ning jookseks ühiselt ümber Viljandi järve. Korraldajate suur palve on, et ärge seda tehke,» seisab korraldajate üleskutses. «Loomulikult võite te 1. mail joosta ümber Viljandi järve. Te võite joosta kus tahes teises Eestimaa või maailma otsas, aga püüdke seda teha eriolukorra reegleid arvestades. Hoidke teiste jooksjatega vähemalt kahemeetrist vahet ja hoiduge suurtest gruppidest. Ei ole mõistlik koguneda enne jooksu alustamist suurde gruppi.»