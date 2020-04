Eile tähistati 50. üleilmset Maa päeva ja see oli poole sajandi jooksul ilmselt esimene kord, kui meie planeet sai sel päeval aasta varasemaga võrreldes kergemalt hingata. Taevas on tühi lennukitest ja maanteed tühjad autodest, energiatootjad ja tehased töötavad tavatult väikese võimsusega, inimesed on tarbimist väga suurel määral kokku tõmmanud.