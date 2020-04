Kärpehirm ehmatas puuetega inimeste organisatsioonid ära

Pressiteadetele järgnenud kommentaarides kinnitasid nii sotsiaalminister Tanel Kiik kui ka ministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse, et ministeeriumil tegelikult säärast soovi ei ole ning seda, et puuetega inimeste valdkonna rahastust ei kärbita, on ministeerium nüüd ka fondiga toimunud kohtumisel lubanud. Sellegipoolest võib kogu teema tunduda kõrvaltvaatajale üpris segane. Millest siis nii äge reageering?

PRAEGU SAAVAD veidi rohkem kui 270 puuetega inimestega tegelevat organisatsiooni riigi toetust tänu hasartmängumaksule, millest laekuvaid summasid jaotatakse kultuuri-, laste-, eakate, teadus- ja noorteprojektide, spordiprojektide ning ka puuetega inimeste organisatsioonide tegevuse toetamiseks. Ent nagu ikka: kui suure toru juures kõik kraanid lahti keerata, võib juhtuda, et ühestki kraanist vett just ei purska. Nii on puuetega inimeste võrgustiku liikmete rahastus juba aastaid jäänud piirile, kus janu kustutada ei õnnestu, pigem suudame tagada, et meie tegemised päris kokku ei kuiva. Näiteks 2020. aastal kõigi 272 võrgustikus oleva puuetega inimeste organisatsiooni peale kokku ettenähtud toetus oli 1 090 000 eurot, mis teeb ühe organisatsiooni keskmiseks toetuseks 4007 eurot aastas.

Kahjuks vaid keskmiseks, sest reaalsuses leiame oma võrgustikust ühinguid, mille aastatoetus jääb sellest kõvasti väiksemaks. Põhja-Eesti pimedate ühing, millel on liikmeid üle 400, sai aastas kogutoetuseks kõigest 1300 eurot. Oleks kärpekäärid ka nendeni jõudnud, oleks 50-protsendilise vähendamise korral 1300 eurost aastas järele jäänud ainult 650. See on 58 eurot kuus.

TEISEST KÜLJEST on ühingu kanda huvitegevuste organiseerimine. Põhja-Eesti pimedate ühingust pärineb Eesti esimene pimedate teatritrupp Terateater. Ühingu lauatennisemängijad on tulnud rahvusvahelistel spordivõistlustel pjedestaalikohtadele ning hulk käsitööringe ja tegevusklubisid annavad paljudele nägemispuudega inimestele võimaluse üksteisega suhelda. Sääraseid ühinguid on laiali üle kogu Eesti – suuremates linnades ja maakondades, valdades ja saartel. Mitte ainult nägemispuudega inimeste eest võitlevaid ühinguid, vaid erinevaid puudeliike, harvikhaigusi ja erivajadusi esindavaid organisatsioone. Kõiki neid valdab ebakindlus. Praeguste teemade valguses küsivad paljud, miks on Eesti puuetega inimesed sõltuvad teiste eestlaste sõltuvusest – hasartmängust.

TÕSI, ENAMIK MEIST on õppinud hasartmängumaksust immitseva rahanire all siiski ujuma. Teenuste ja ringide, koolituste ja kogunemiste jaoks kirjutatakse aastas kümneid projektitaotlusi, et planeeritut kuidagi rahastada. Aga ka need allikad on eriolukorras kuivanud ning paljud ühingud olid juba enne saabunud kärpehoiatust sügavas mures, kuidas toimimist jätkata.