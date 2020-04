Kriisi tulek pani inimesed söögipoolist varuma

Tellijale

Osaühingu Tactical Solution juht Sverre Puustusmaa rääkis, et samal ajal kui väga suur osa ettevõtetest pidi eriolukorra ja kriisi tõttu töötegemist pidurdama, kasvas nõudlus Tactical Solutioni toodete järele hüppeliselt. «Olime nii-öelda eesliinitöötajad. Kõik, kes meie pakke vajasid, said. Meie ei saanud seisma jääda.»

Puustusmaa sõnul oli näha, et toiduvarule hakkasid mõtlema ka need inimesed, kes varem ei uskunud, et selleks võiks vajadust olla. Ta avaldas lootust, et nii mõnedki hoolitsevad edaspidigi oma varude eest. «Neile, kes meie toitu proovivad, see tihtipeale meeldib. Nad söövad selle ära ja täiendavad oma varusid uuesti.»