Saabuv linnurahu peatab kaitsealadel raietööd

"Raietööde keelamine on tarvilik, et meie metsalinnud saaksid rahulikult pesitseda," ütles keskkonnaminister Rene Kokk looduskaitseseaduse plaanitavat muudatusi kommenteerides. "On igati loogiline, et looduskaitsealadel linnurahu peetakse. Lisasin seadusse ka võimaluse, et minister saab linnurahu aega vastavalt kevade varasemale või hilisemale saabumisele nihutada."

Minister selgitas, et väljaspool kaitstavaid alasid saab kaitsealuste liikide elupaikades raiet vajadusel edaspidigi piirata metsateatise menetlemisel, seades piiranguid näiteks raie ajale. Lisaks jätkab keskkonnaministeerium erametsaomanike informeerimist ja harimist raierahu pidamise vajalikkuse teemal. Samuti jätkub linnurahu traditsioon riigile kuuluvas majandusmetsas, välja arvatud erandjuhtudel, nagu näiteks praegused kuuse-kooreüraski tõrjumiseks vajalikud tööd.

Lindude heaolu huvides on looduskaitseseadusse tehtud veel üks muudatusettepanek. See täpsustab linnukaitse sätteid puiduraidmete tõstmisel, veol ja kasutamisel. Seejuures tuleb arvestada, et mitmed linnuliigid ehitavad pesi oksahunnikutesse ja näiteks hakkpuidu tegemisel need pesad hävivad.

Looduskaitseseaduse veel ühe kaaluka muudatusena on kavas juriidiliste isikute karistusmäärade oluline suurendamine: maksimumkaristusmäär peaks tõusma üle kümne korra, 32 000 eurolt 400 000 eurole. Lisaks täpsustatakse väärteokoosseise: senise üheksa väärteo asemel on eraldatud 34 väärteokoosseisu. Samuti korrastatakse loodusele tekitatud kahju hüvitamise sätteid, oluliselt tõstetakse esimese kaitsekategooria liikide ja suurkiskjate hävitamise või kahjustamisega tekkivat keskkonnakahju määra. "Läinud nädalal leppisime sise- ja justiitsministriga kokku, et keskkonnakuritegudega võitlemine on väga oluline ja selle nimel tuleb üheskoos pingutada," nentis keskkonnaminister Rene Kokk. "Üks samm selle nimel on karistuste karmistamine."