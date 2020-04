Koduköögis kokkajad peavad end registreerima

Veterinaar- ja toiduameti (VTA) toiduosakonna juhtivspetsialisti Ebe Meiterni sõnul on paljud inimesed asunud oma koduköögis valmistama toitu ning seda just müügi eesmärgil. "Eraelamus toidu valmistamine on lubatud, kuid siinkohal on oluline rõhutada, et ametit tuleb oma tegevusest teavitada," selgitas Meitern.