Tellijale

Uku keskuse omanikfirma Eften Capital on esitanud Viljandi linnavalitsusele taotluse, et algatada detailplaneering keskuse laiendamiseks tühjale alale kahe praeguse majatiiva vahel. Eften Capitali tegevjuht Viljar Arakas ütles, et plaanis on teha õhuline, kõrgete lagedega keskuseosa ja lisada rendipindasid. See on viimane võimalik variant, mida sel kinnistul juurdeehituseks kasutada. Taotluses on kirjas, et keskusele tahetakse teha uus peasissepääs ja avar fuajee.