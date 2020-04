Tellijale

See on hea, et inimesed koristavad, aga praegu on efektiivselt lahendamata küsimus, kuhu seda prügi ikkagi panna. Kui koduses prügikonteineris või -konteinerites vähegi ruumi on, võiks kokkukorjatud prügi lihtsalt koju viia ning liita see majapidamise tavalise prügiga. Eriti üksinda või kahekesi eramajas elades võib olla konteineris piisavalt ruumi, et heategevusega tegelda. Korterielanikel on muidugi veidi keerulisem: suurte korrusmajade juures on päev-kaks enne prügivedu tihtipeale konteineritel kuhi peal.