Pilk kahele kandidaadile

HASSO KUKEMELK on panustanud oma akadeemilisele taustale haridusasutuste juhtimise valdkonnas reaalteaduste konkreetselt aluselt. Seetõttu näeb tema taotlustes selgelt fookustatud üheksat eesmärki, mille saavutamine on perioodi lõpuks mõõdetav ja hinnatav. Märgid majas seni tehtuga või üldse majarahva oma olemasolu mõtestamisega tutvumisest puuduvad. Seetõttu pole eriti võimalik akadeemia olemasolu õigustuse pinnalt midagi kommenteerida.

Detailsemas vaates unustab ka Hasso Kukemelk uurida ajaloolist mälu, et vältida jalgratta leiutamise piinu. Võrreldes Juko-Mart Kõlariga ei piirdu see paraku ühe lõikega, vaid on läbiv. Näiteks eesmärgis suurendada koostööd Kirde-Eestiga lõikab ta ajaloost välja selle, et mitme õppekava, eriti dubleerimise tähe all äravõetud õppekava «Huvijuht multikultuurses keskkonnas» vilistlased pole efektiivne ja keskmisest eestlasest riigitruum elavjõud mitte ainult Kirde-Eesti asutustele, vaid Narva kolledžile endale. Elusas eestikeelses ja -meelses keskkonnas õppimist ja isiksusena arenemist ei korva ükski kampaania.

Uue kvaliteedina õppejõudude professionaalsuses rõhutab Hasso Kukemelk teadustöö sisseviimist ja arendamist. Siin on kaks kohta, mis võivad kaasa tuua traumeeriva komistamise. Kuivõrd akadeemia tegevusvaldkonnas on kandval kohal kaunid kunstid, on koostöös sama profiiliga kõrgkoolidega välja töötatud ning haridus- ja teadusministeeriumi ametlikult omaks võetud tunnustatud loov­isiku ja rahvusvaheliselt tunnustatud loovisiku positsioon, mis vastavad laias laastus magistri- ja doktorikraadile. Samuti on nii õppetöös kui õppejõudude professionaalses arengus juba rakendatud koostööd ülikooli teiste üksuste ning Eesti teadusasutustega semiootika, etnoloogia, rahvaluuleteaduse, majandusteaduse ja ühiskonnateaduste suunal. Seega hakataks lahtist ust jalaga lahti lööma, kultuuriakadeemia inimeste hingeuksed käivad aga üsna kergelt nii sisse- kui väljapoole.

ELAN SOOJALT KAASA mõlema juhipretendendi piiramatule optimismile akadeemia rahamurede lahendamisel.

Võiks uurida Jaak Allikult ja Enn Siimerilt, kuidas peideti riigieelarves seda rida, millega renoveeriti peahoone ja rajati juurdeehitis. Võiks küsida Jüri Männistelt, kuidas käis haridus- ja teadusministeeriumi kolm päeva enne aastavahetust vabastatud eelarvetüki realiseerimine muusikamajaks, ning Tonio Tamralt, mis imega see lõpuks valmis ehitati.

Väike professionaalne saladus: kõrgemaid jõude kuni ministeeriumideni välja huvitab ainult see, et kultuuriakadeemiaga poleks probleeme, kaasa arvatud rahaga kaasnevaid. See kass peab oma kõhutäiteks hiired ise püüdma ning väike alustass koorega tubli töö eest tuleb pigem erasektorist. Selle tõdemuse taustal on näiteks piinavalt valus, et etenduskunstide visuaaltehnoloogia õppekaval lasti robootika ning ­3D-printimise ja CNC-tehnoloogia suund enne hingusele, kui Cleveron Viljandisse kohale jõudis ja kõrgkoolipartnerluse järele vaatama hakkas.