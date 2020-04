Tellijale

«Mul aegus autojuhiluba 12. aprillil ja ma ei saa seda pikendada, sest mul pole arstitõendit, sest perearsti kinnitusel praegu vastuvõtte ei toimu. Täielik nokk-kinni-saba-lahti-olukord,» ütles Viljandist pärit Aare Ira. Tervisetõendit pidi ta minema pikendama 24. märtsil, aga perearst tühistas vastuvõtuaja. Perearst oli öelnud, et vastuvõtud on praegu peatatud ja riigi poolt on tulnud luba, et kolm kuud võib sõita ilma juhiluba pikendamata.