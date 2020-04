Tellijale

Päästeameti Viljandi operatiivkorrapidaja Rainis Liir ütles, et nii tema kui ta kolleegid on maske, desinfitseerimisvedelikku ja muud säärast kohale toimetanud töise sõiduautoga, aga 2 + 2 reeglit jälgivad päästjad ka päästeautodega ringi sõites. «Asju viime kohale üksinda ja kasutame ka ise vajalikke kaitsevahendeid,» lausus ta. «Selleks et teisi aidata, peame hoolitsema enda ja oma lähedaste tervise eest. Päästeametil on reeglid ja juhised erinevaks otstarbeks.»