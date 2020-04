Kutsekoolid otsustavad õppetöö üle ise

KUTSEKOOLIDE ÕPPEAJA otsustamise aluseks on kutseõppeasutuse seaduse paragrahv 27, milles seisab: «Õpilase jaoks on õppeaastas vähemalt 40 nädalat õppetööd ja vähemalt kaheksa nädalat vaheaega.» Millal on koolis õppeaeg, millal vaheaeg, otsustab selle seadusepügala alusel kool ise. 13. aprillil otsustas Viljandi kutseõppekeskuse nõukogu, et selles koolis on järgmised neli nädalat õpilastel koolivaheaeg ja töötajatel puhkus. See otsus ei puuduta õppijaid, kes on ettevõtetes praktikal või kelle õpet saab jätkata e-õppena. Sel aastal pikeneb õppetöö kahe nädala võrra ja lõpeb 26. juuni asemel 10. juulil. Lõpukursused lõpetavad kooli 19. juunil. Kas tuleb ka aktus, selgub juuni alguses.

Õpilaste ja nende vanemate mure on arusaadav. Aga arusaadav on ka see, et praegu on Eestis selline olukord, mida me keegi pole ette näinud, ja oma plaane peavad muutma kõik. Koroonaviiruse levikust tingitud eriolukord sunnib ettevõtjaid, asutusi ja koole rakendama tavapärasest erinevaid lahendusi töö jätkamiseks. Selles olukorras on meil valida, kas me ei tee koolis midagi ja ootame, mis juhtub, või lükkame ärajääva õppe järgmisse õppeaastasse. Või planeerime õppimist nii, et õppija saab oma kutse kätte tulevikus. Kutsekoolid valivad kindlasti õppekorralduse, mille puhul on tagatud õppijatele parim tulemus.

VAHEAJA PÕHJUS on lihtne: nii meil kui ka teistes kutsekoolides on palju praktilist õppetööd. Viimase kuuga oleme distantsõppe vormis läbinud teoreetilised kursused, nüüd ongi jäänud praktilised kursused. Neid ei saa me kahjuks e-õppena teha. Ei saa koduõppena õpetada automaalrile auto värvimist või ehitajale müüriladumist. Selleks tuleb olla koolis õppelaboris. Loodame, et 18. maist alates on see võimalik.

Kindlasti on kutsekoole, kus õppetöö jätkub tänu töö hooajalisusele ja vältimatusele. Nii on see näiteks Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis. Põllutööd tuleb ju ära teha õigel ajal: kevadel külvad ja sügisel lõikad.