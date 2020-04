Praegu tuleb lõket tehes olla ääretult ettevaatlik

Enamiku metsa- ja maastikupõlengute põhjustaja on inimtegevus. Kuivas looduses võib raskete tagajärgedeta lõke tekkida väga lihtsalt. FOTO: Arvo Meeks (Lõuna-Eesti Postimees)

Kevade tulek on päästeametile ikka tähendanud sagedasi väljakutseid maastiku- ja metsapõlengutele, mis on saanud alguse inimeste hooletust käitumisest. Seepärast paneb ta kõigile südamele, et lõket tehes oldaks äärmiselt ettevaatlik ja järgitaks täpselt ohutusnõudeid. 27. märtsist kehtestas päästeamet Eesti territooriumil tuleohtliku aja.