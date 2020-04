Tellijale

Ettevõtte ehitusdirektor Tõnu Põldma nentis, et see töö on pidev protsess ning praegu pole veel näha aega, kui linnas oleks torustik kõikjal välja ehitatud. Läinud nädala teisipäeval algasid tööd Paala järve ­ääres. Veere ja Uku tänavas on neli majapidamist avaldanud soovi kütet saada ning läbirääkimised on pooleli veel paari majapidamise esindajaga.