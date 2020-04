Tellijale

Kunstikooliga juba seitse aastat seotud olnud Laineli Parrest sõnas, et varem tegutses ta õpetajana põhitöö kõrvalt, kuid direktor on ta täiskohaga ning see tähendab, et Linnagalerii kuraatori ja kunstikooli õpetaja ametikohale tulevad uued inimesed.