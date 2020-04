Laupäevaõhtusel politseioperatsioonil tehti Viljandimaal rohkem kui poolsada alkokontrolli

"Ühtviisi jälgisid politseinikud nii suurematel maanteedel piirkiirusest kinnipidamist kui ka väiksematel külavaheteedel liiklemist," kirjeldas välijuht ja lisas, et kuigi liiklustihedus on meie teedel viimaste nädalate jooksul tunduvalt kahanenud, ei lasknud esimesed patustajad ennast kaua oodata.

Keskööl lõppenud politseioperatsiooni tulemusi hinnates nentis välijuht, et olukord liikluses võiks olla mitu korda parem ja seda iseäranis ajal, mil liiklustihedus meie teedel on võrdne aastakümnetetaguse ajaga. Ta lisas, et kellelgi ei maksa loota võimalusele, et hõreda liiklusega teel ohtlike manöövrite tegemine korravalvuritele või kaasliiklejatele märkamata jääb.