Ööpäevaga lisandus Viljandimaal üks nakatunu

19. aprilli hommikul vajas Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 125 inimest, kellest 10 olid juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 164 inimest. Viimase ööpäeva jooksul suri Eestis COVID-19 tõttu kaks inimest, Ida-Viru keskhaiglas ravil viibinud 86-aastane mees ja Kuressaare haiglas ravil olnud 83-aastane mees. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 40 inimest.

Maakondade kaupa on nüüd sama palju positiivseid esmaseid proove Harju- ja Saaremaal (520). Järgmisel kohal on Ida-Viru maakond (95). Peaaegu sama palju positiivseid esmaseid proove on Tartumaal (94) ja Pärnumaal (92).