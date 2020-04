Halliste eakatekodu seljatas koroonaviiruse

Kokku on hooldekodus 35 elanikku ja kaheksa töötajat. Üks nakatunutest oli maja töötaja, teine maja elanik, 75-aastane vanaproua, kes võttis kauaoodatud uudise tervenemise kohta vastu omal kombel.

«Prouale meeldib väga, kui teda kreemitatakse, ja esimese asjana küsiski ta kohe seda, kas teda täna ka kreemitatakse,» rääkis hooldekodu juhi abi Merle Palk. «See oli nii armas, et mul läksid silmad märjaks. Ütlesin, et muidugi kreemitatakse!»

Mulgi Häärberis avastati viirus pärast hooldekodu soovil ette võetud laustestimist 2. aprillil. Palk möönis, et kindlasti ei olnud see hea uudis, kuid kui kellelgi ka paanika tekkis, siis ei näidanud ta seda igal juhul välja. Töötaja lubati kodusesse isolatsiooni. Maja elaniku kontrollis kiirabi üle, ta tundis ennast hästi ning kopsud olid samuti normis. Alates sellest päevast elasid ka töötajad sealsamas hooldekodus.

«Mõlemad suhtusid uudisesse väga rahulikult, kumbki ei paanitsenud,» kirjeldas Palk. «Kõik hoolealused said omavahel väga hästi läbi, ma rääkisin neile kõik ära täpselt nii, nagu oli. Meil on kaks maja ja ma palusin eraldi, et ükski hoolealune ei käiks majast majja. Nad olid kõik väga tublid. Kui oli ilus ilm, siis sai käia õues, muidugi vahet hoides.»

«See tuli kõik nii ruttu ja ma palusin kõigil väga rahulik olla,» rääkis Palk, kes jäi majas ise karantiini koos hoolealustega 2. aprillist. «Kui nüüd tuli uudis, et uued proovid on korras, siis oli see tõesti väga hea uudis. Seda vastust ootasid nii hoolealused ja nende lähedased kui ka töötajad.»

Kodu elanikud suhtlevad omastega videokõnede vahendusel. Palk möönis, et nii mõnigi nendest kardab, et teda on maha jäetud.

«Nad ju harjunud, et neid käiakse vaatamas ja nüüd järsku ei tule mitte keegi …,» kirjeldas ta. «Teeme videokõnesid ja nad saavad suhelda niimoodi.»

Kuigi testid andsid negatiivse tulemuse, jäävad hooldekodus kehtima ranged ettevaatusabinõud. Elanikud ei tohi asutuse territooriumilt väljuda, töötajad kannavad maske ja kaitseülikondi ning desinfitseerimisele pööratakse suurt tähelepanu.

Kuidas Merle Palk ennast ise tavatus situatsioonis tundis?

«Ma jään sellistes olukordades harilikult täitsa rahulikuks, mittepaanitsemine ongi kõige parem,» kinnitas ta. «Piisab sellest, kui üks paanitseb, siis muutuvad kõik ümberringi närviliseks. Nad vaatasid palju uudiseid, kus nendest räägiti. Nõrgema närvikavaga inimesed hakkasid selle peale vahel nutma … Soovitasin siis teleka parem multikakanalile panna. Eks räägid küll, et asi pole hull, aga südames tunned midagi hoopis muud. Päris raske oli. Kardad igaühe pärast, vaatad, et kõik käituksid ikka õigesti. Need olid väga pingelised kaks nädalat.»

Palk märkis, et kui praegu on tekkinud hooldekodu kohtadele järjekorrad, siis Hallistesse on võimalik tulla, et vanakesed ei jääks hooldekodu ega haigla ukse taha.

«Meie oleme valmis,» lisas ta. «Oleme valmis uusi vastu võtma küll ja meil on olemas ka karantiinitoad ning kogemus, kuidas praeguses olukorras käituda.»

Juhataja abi kinnitas, et on väga tänulik hoolealustele mõistva suhtumise eest ning samuti ka terviseametile igakülgse abi ja toe eest.