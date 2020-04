E-võistumängimise võitis Marta Külaots

Suur üleriigiline võistumängimine toimus tänavu erandkorras interneti vahendusel e-võistumängimise nime all. Konkursil osalemiseks saatsid eelnevalt oma video 68 noort pärimusmuusikut, kes olid jagatud eri vanuse- ja pilligruppidesse. Zoom-keskkonnas toimetanud žürii arutles saabunud videote üle terve reedese päeva, valis välja parimatest parimad ja tegi võitjad teatavaks reaalajas Viljandi pärimusmuusika aida Facebooki lehel. Žürii esimehe Villu Talsi sõnul on neil väga hea meel, et iga-aastast võistumängimist eriolukorras ära ei jäetud, vaid rasketest oludest võitu saadi.

«Me siiski saime läbi ekraanide selle energia kätte. See pole mitte tavaline, et nii noores eas mängitakse oma maa pärimusmuusikat! Need lapsed on erilised terves maailmas, et nii noorelt oma maa pärimuspilli mängida oskavad. See on võimas, mis meil siin Eestis toimub!» kiitis Sildoja osalejaid.