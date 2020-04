Valik laule kodulinnast ehk Viljandis on si*aks mõnus, tšaadldidldei!

Tellijale

See Raimond Valgre kirjutatud muusikapala kuulub muidugi Eesti estraadi kullafondi. Vaevalt, et linna turismiamet sigaandekale heliloojale omal ajal loomepuhangu soodustamiseks klotsi andis, aga korraliku promoloo väntas too kokku küll.