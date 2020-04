Tellijale

Aivar Ruukel (pildil) rendib aluseid kahekesi või perega saabujatele ja suured seltskonnad oodatud ei ole. Ta usub, et kanuuga omaette jõel sõitjad on üsna ohutu variant, seevastu inimesed, kes tunglevad nädalavahetustel üheskoos looduskaunites paikades, seavad ohtu nii ennast kui teisi. «Nädalavahetustel on Riisa raba juures kümneid ja kümneid autosid,» märkis ta.