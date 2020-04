Linnavalitsus ootab stipendiumide ja projektitoetuse taotlusi

«Õppida, treenida või loominguga tegelda on praegu parim aeg ja linn saab nende tegevuste toetamisel appi tulla. Loodetavasti on inimestel eriolukorra ajal rohkesti häid mõtteid tulnud ja näeme mai alguses palju sisukaid taotlusi,» ütles linnapea pressiteate vahendusel.

Õpilasstipendium on mõeldud üldhariduskoolides õppivale õpilasele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi.

Stipendiumi saab taotleda Eesti Vabariigis või välisriikides õppiv või õppima asuv õpilane, kes on saavutanud tunnustuse rahvusvahelisel aineolümpiaadil või uurimistöö konkursil või saanud auhinnalise koha üle-eestilisel olümpiaadil aines, milles rahvusvahelisi olümpiaade ei toimu; õpilane, kellel on silmapaistvaid saavutusi huvihariduses ja huvitegevuses; õpilane, kelle uurimistöö on olulise tähendusega Viljandile, ning õpilane, kes õpib välisriikides enam kui kuus kuud.