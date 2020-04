Ettevõtja kinkis haigla vabatahtlikule jalgratta

Ühel päeval sai Monika Toots aga kirja Viljandimaa ettevõtjalt Rein Kesslerilt, kes pakkus uut jalgratast 200 euroga. Et hind jäi talle siiski liiga kõrgeks, lepiti kokku väiksemas summas ning selles, et Toots läheb pärast tööpäeva lõppu rattale järele. Paraku jäi ta sellest rattast ilma, sest tal ei olnud võimalik sellele kokkulepitud ajal järele minna ning see müüdi järgmisele huvilisele.

Pikemaks kurvastamiseks siiski põhjust ei olnud, sest juba järgmise päeva hommikul sai agar vabatahtlik endale uue ratta kingitusena koju. Kessler rääkis, et kui ta oli kuulnud, millist tänuväärset tööd rattasoovija teeb, tekkis tal kehv tunne ning kuna algul pakutud ratas oli maha müüdud, ei jäänud tal enda sõnul üle muud kui sõita Tallinna ja tuua sealt uus ratas, mille ta järgmisel hommikul vabatahtlikule ka üle andis. Kuigi alguses oli Tootsi sõnul kokku lepitud, et ta soetab uue ratta 100 euroga ning maksab kinni ka transpordi, selgus kohapeal, et uus ratas on kingituseks ja mingit raha selle eest ei küsita. "Tänasime üksteist pisarates kahe meetri kauguselt ja leppisime kokku, et kohtume siis, kui viirusepuhang läbi on," ütles Toots ning lisas, et tal on tal igati hea meel Viljandi haigla vabatahtlike meeskonda kuuluda ja abivajajate aitamisse oma panust anda.