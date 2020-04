Praeguses eriolukorras on spordihingedele jäänud vaid üksikud alad, mida võib piirangutega harrastada. Üks neist on golf. Viljandis golfiväljakut pole, aga ka siit kandist on välja kasvanud hulk selle ala harrastajaid ning tänavu selgitavad nad juba kaheksandat korda maakonna meistrit.