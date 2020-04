Tellijale

See ei tähenda, et ma ei armastaks pastaroogi. Vastupidi! Kui mõelda paljukannatanud itaallaste peale, siis nemad on selles kunstis ikka kõrgeima taseme saavutanud. Jah, muidugi teeb kümnetele ja kümnetele eri kujuga makaronidele peente nimede andmine põhjamaalasele nalja, aga tähtis on oskus neist väikeste knihvidega väga erinevaid hõrke toite kokku keerata.