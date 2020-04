See pilt on tehtud Viljandis 15. aprilli hommikul, mis tervitas ärkajaid lumega. Päevaks oli valge vaip sulanud. FOTO: Marko Saarm

Sooja talve järel võimust võtnud vinduva loomuga kevad paneb küsima, kas see on loodusele omane käik. Ilmauurija Jüri Kamenik ütleb, et nõnda on varem küll arvatud, aga tegelikult selline seos puudub.