Tellijale

Projektijuht Marek Rand ütles, et kõnnitee pole veel valmis. Järgmisel nädalal laotakse hoonete äärde munakivid ning 20. aprilliks on lubanud Tartu ja Tallinna tänava nurgal remonditava hoone omanik tellingud ära võtta, et kõnniteelõik saaks kava kohaselt aprilli lõpuks valmis.