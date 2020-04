Üraskipaanika tagant paistavad puidutööstuse kõrvad

ÜHEKÜLGSEST metsapoliitikast loobumine tähendab aga paradigmaatilist muutust RMK mõttelaadis, sest praegu keskendutakse seal üha suuremal määral – lisaks majandusmetsadele ka looduskaitsealadel – puidutööstuse hetkevajaduste rahuldamisele. Et puidutööstus on väga maias kuusepuidule, kannab RMK kuuske usinalt ette. Avalikkusele selgitatakse, et maharaiutud kuusikute asemele istutatakse uued, nii et tööstus saab 60–90 aasta möödudes taas kätte järjekordse laari kuusepuitu. Samal ajal näitavad kõik märgid, et kuigi metsa peaks keskkonnaagentuuri andmetel olema rohkem kui iial varem, hakkab küps kuusepuit otsa lõppema. 2016. aasta lõpus langetas keskkonnaministeerium nii keskkonnaühenduste kui rahva vastuseisust hoolimata kuuskede raievanust viljakates kasvukohatüüpides 80 aastalt 70-le ja 60-le. See andis tööstusele võimalusele kokkukuivavate "küpsete" kuusikute raiemahtu suurendada.

2017. aastal kinnitas praegune Tartu ülikooli säästva metsanduse teadur ja toonane maaülikooli metsakasvatuse vanemteadur Raul Rosenvald, et kuuske on viimastel aastatel raiutud rohkem, kui on majandatavate kuusikute juurdekasv. Aasta hiljem avaldas Tartu ülikooli looduskaitsebioloogia töörühm uuringu, mis tõi välja, et vanade kuusikute elurikkus on intensiivse metsamajandamise tõttu vähenemas, osutades puitu lagundavate torikseente kaole. Just kõnealustel seentel on oluline roll metsamulla taastootmisel ja rikastamisel ning sellega ka metsa üldise tasakaalu hoidmisel.

ERAKORRALISED RAIED üraskit ei hävita. Kuivanud, üraskitest asustanud kuused, mis annavad omakorda toidust ja elupaiku üraskite looduslikele vaenlastele rähnidele ja teistele metsalindudele, ei pruugi inimsilmale ja -hingele meeldida, aga lootus üraskipandeemia erakorraliste sanitaarraietega ületada on kaduvväike, pigem vastupidi. Ka Tartu ülikooli maastikuökoloog Anneli Palo osutas pärast RMK avaldust tõsiasjale, et üraskipandeemia sanitaarraietega ületamisega on lootusetult hiljaks jäädud ning praegusel juhul raied vaid põlistaksid metsakahjustusi, seda enam, et raiete järel plaanib RMK metsa järjekordset ülestöötamist, mis tähendab uute haigete puistute rajamist.

Probleemiks ei ole mitte ürask, kes on looduslikus metsas ainult üks üsna tähelepandamatu kahjur teiste seas, vaid ühevanuseliste, nõrgestatud kuusikute kasvatamist soosiv metsapoliitika, mille eestvedaja Eestis on RMK. Tekivad koguni kahtlused, kui palju soovitakse sellega võidelda üraski vastu ja kui palju kasutatakse kahjureid lihtsalt ettekäändena, jätkamaks kuusikute usinat raiumist puiduvoo kiire kokkutõmbumise tingimustes ja erakorralistes tingimustes ehk lindude ja loomade sigimis- ja pesitsusajal.