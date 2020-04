Tellijale

Loomad on neist kõige kaitsetumas seisukorras, sest kui inimene toimuvat pealt ei näe, siis ei saa loom oma kannatuste kohta poole sõnagagi midagi kosta. Eriti haavatavad on kodutud loomad, sest kui nad surma või vigastada saavad, siis on neil abi vähe loota.