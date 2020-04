Tellijale

Läinud suvel kirjutas Sakala sellest, et üle-eelmisel aastal Viljandi kõrval ka Valgas tootmist alustanud ettevõttes on käsil suured muudatused, sest tootmismahtu on vaja kasvatada, aga selleks napib tööjõudu. Toona kurtis nii Soomes kui Eestis tehaseid omav ettevõtja, et Eesti kehva immigratsioonipoliitika tõttu on raske laieneda, sest kohalik palgatase tõuseb, kuid välismaist tööjõudu sisse tuua ei saa. «Saan tootmist laiendada ainult automatiseerimisse, robotitesse investeerides. Kas seda poliitikud tahavadki?» ütles Sjöholm toona.