Tellijale

Sama mure on paljudel valmisreisi ostnud inimestel, kelle seas on koolilõpureise kavandanud lapsi ja lapsevanemaid. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalveameti kinnitusel on reisi ostnutel praegu küll õigus oma raha tagasi küsida, kuid reisifirmad püüavad rahatagastamist vältida, pakkudes vautšereid või võimalust reis edasi lükata. Reisikorraldajatele võib raha tagastamine tähendada pankrotti.