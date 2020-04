Järveotsa elamukvartalis käib tänavaehitus. See töö peab lepingu järgi olema lõpetatud 30. septembriks. FOTO: Marko Saarm

Viljandis Männimäe ja linna piiri vahele rajatavas Järveotsa elamukvartalis on müüdud 15 hoonestusõigust. Linnavalitsus on väljastanud kaks ehitusluba, kolmas taotlus on menetluses.