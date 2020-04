Endine politseijuht alustas kodulinnas töist pensionipõlve

Kuu aega tagasi seisis Alvar Pähkel (keskel) koos teiste prefektuuri juhtidega Viljandi politseimaja ees, et anda siinsetele tublimatele töötajatele aukiri või aumärk. Nüüd on Pähkel üks jaoskonna töötajatest. Pildil on tema kõrval Veiko Järva (vasakul) ja Indrek Koemets. FOTO: Elmo Riig