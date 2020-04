Tellijale

Maanteeameti Lääne teehoiu osakonna ehituse juhtivinsener Sven Savi ütles, et kõige suurem töö on Suure-Jaani–Olustvere 5,3 kilomeetri pikkuse teelõigu rekonstrueerimine, millega alustati juba eelmisel aastal. See lõik algab Suure-Jaanist, läbib Kõidama ja Kärevere küla ning lõpeb Olustveres. Savi sõnul saab tee seitsme meetri laiuse katte, millest ühele sõidurajale on mõeldud kolm meetrit.