Cleveron lõi Eesti ettevõtete nõutud pakiautomaadi, kuid komponentide puudus pidurdab tootmist

Cleveroni juhi Arno Küti seletusel hakkas pakiroboteid tootev Viljandi firma saama kohe pärast eriolukorra väljakuulutamist eri ettevõtetelt päringuid, kas oleks võimalik osta mõnd kappi või robotit, mille abil saaks kliendiga suhelda kontaktita. Nii muutiski firma kriisi ajal oma arendusplaane ja lõi uudse pakiautomaadi.

«See on just selline automaat, mille saab osta, vooluvõrku ühendada ja tööle panna. Selleks ei ole vaja meiega eraldi lepingut sõlmida,» rääkis Kütt. Tema sõnul nähakse inimkontaktita kaupade üleandmist peaaegu ainsa viisina, kuidas ettevõtted midagigi müüa saaksid, ning pakiautomaat on selleks hea võimalus.

Välipakiautomaat saabub tellijani juba terviklikul kujul ega vaja eraldi paigaldusmeeskonda. Samuti on automaadis olemas oma tarkvara. Kogu lahendus on välja töötatud nii, et selle paigaldamisega saaks hakkama igaüks.

Uus automaat võiks Küti sõnul sobida kauplustele etteostetud kauba üleandmiseks või näiteks autoteenindustele, kus klient saab auto võtme jätta kappi ning hiljem selle sealt ka kätte.

Ainus probleem on see, et kuigi 12 pakikohaga ja ligi 5000 eurot maksev automaat on paberil valmis, ei ole seda võimalik väga kiiresti endale soetada. Cleveroni ukse taga on kapi soovijatest sisuliselt järjekord, aga tootmist kiirendada ei saa, sest napib komponente. «Nende välismaalt kättesaamisega on raskusi,» nentis Kütt.

Samas on väike automaat peaaegu ainus, mida Cleveron praegu toota saab, sest kõik suured tellimused on ootel. 13. märtsil suletud tehas on küll uuesti tööle pandud, kuid suuri roboteid seal teha ei saa.

«Üks meie suur partner, rõivakaupluste kett Zara on täielikult suletud. Walmart USA-s on seadnud oma tegevuse prioriteediks töötajate tervise hoidmise ning praegu uusi roboteid ei paigaldata,» nentis Kütt. «Meie näeme, et tootmine võiks taastuda alles aasta lõpul.»

Ettevõtetele mõeldud pakiautomaat võib Cleveroni hinnangul leevendust pakkuda praegusele olukorrale, mil pakiautomaadid on suure koormuse all. «Pakid hilinevad, tarneajad pikenevad ja kliendid on rahulolematud,» kirjeldas Cleveron praegust olukorda oma pressiteates. «E-kaubanduse mahud püstitavad rekordeid praegu küll kriisi tõttu, kuid ilmselt mõjutab mugav ostlemisviis inimeste ostuharjumusi ning -eelistusi veel pikalt.»