Juubelihõnguline Mulgi rattamaraton lükkub augustisse

20. Mulgi maratoni uus toimumispäev on 2. august ning 22. Rõuge rattamaraton planeeriti 23. augustile.

Sarja alguse edasilükkamise tõttu muutsid korraldajad ka registreerimise lõppkuupäeva: see on nüüd 22. aprilli asemel 27. mai.

Korraldajad loodavad, et kõik ratturid ja Eesti elanikud suhtuvad mõistvalt kehtestatud reeglitesse, mis on seni ära hoidnud plahvatusliku viirusesse nakatumise ja haiglate ülekoormamise. "Ainult reegleid järgides ja neile alludes võime loota, et alustame oma rattasarja hooaega selle aasta juunikuus!" võib lugeda Bosch Eesti maastikurattasarja koduleheküljelt.