E-võistumängule saadeti rohkem kui poolsada videot

Võistumängimise peakorraldaja Margit Kuhi on suurest osalemishuvist üllatunud. Ta rääkis, et kuna aeg on keeruline ning lastel ja vanematel kodus palju koolitöödki teha, oldi valmis, et laekub vaid mõni video. "Seda rõõmsamad ja tänulikumad oleme, et osalejaid on nii nii palju. See arv on samas suurusjärgus, kui oli osalejaid eelmisel aastal Viljandis," rääkis Kuhi.