Kelmid üritavad telefoni teel müüa terviseameti nimel sõeluuringut

Pressiteade sedastab, et terviseametini jõudis info murelikult inimeselt, kes oli saanud kõne, milles helistaja esitles end terviseameti esindajana ja pakkus 37 eurot maksvat sõeluuringu proovi, mis saadetakse soovijale koju. See on pettus, millega terviseamet seotud ei ole. Terviseameti Põhja regiooni nõunik Mihkel Näks selgitas, et terviseamet ei tee kunagi telefoni teel ühtegi pakkumist ja seega tasub sääraseid kõnesid ignoreerida.