Kasutatud kaitsemaske ei tohi hooletult ära visata

Keskkonnaministeeriumi pressiteates on selgitatud, et ühekordsed maskid tuleb ära visata kinnisesse kilekotti pakendatuna, et need ei saaks võimalikku nakkust levitada. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma ütles, et maskibuumi puhkedes on üha enam näha, kuidas need lendavad pärast kasutamist poe kõrvale lahtisesse prügikasti, jäetakse ostukorvi või visatakse hoolimatult kuhu tahes.

"On tõesti soovitus, et maskid ja kindad tuleb kohe ära visata, sest nii saab vältida võimaliku viiruse toomist autosse ja koju. Seda tuleb teha aga teiste inimeste ohutusele mõeldes," märkis Heinma.

Ta rõhutas, et kui jätta kasutatud kraam vedelema, on see potentsiaalne nakkusoht neile, kes prügikastist taarat või muud otsivad. Samuti võivad kerged esemed lahtisest prügikastist tuule või lindude abiga lendu tõusta ning sattuda tänavale või loodusesse. "Et seda vältida, tuleks poodi minnes võtta kaasa kilekott, kuhu oma kasutatud isikukaitsevahendid panna ning mille siis kinnisena ära visata saab," ütles Heinma.

Asekantsler paneb kõigile südamele ka seda, et kantud maske ei tohi vedelema jätta ka kodus, kus lapsed nendele hõlpsasti ligi võivad pääseda. "Mask ei ole mänguasi, vähemalt see mask mitte. Ka kodus tuleb kantud mask kohe kas ära visata või pessu panna," lisas ta.