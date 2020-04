Trükikoda Print Best pälvis kokaraamatu eest maailma parima tiitli

Eesti trüki- ja pakenditööstuse liidu läkitatud pressiteates on kirjas, et Print Besti müügidirektori Kaarel Ausmehe sõnutsi on konkursil osaletud mitu aastat ning sel aastal saadud tiitel on väga suur tunnustus.

"Meie kliendid on suuresti väljaspool Eestit, enamasti Skandinaavias, kus trükikvaliteeti hinnatakse kõrgelt. Gourmandi auhind annab tõestust, et meie valitud suund pakkuda kõrgeimat kvaliteeti on end õigustanud," lausus Ausmees.

Sel aastal osales konkursil 225 riiki. Eesti trüki- ja pakenditööstuse liidu tegevjuht Katre Savi ütles, et esmakordse tunnustuse Eestile tõi kõrgelt hinnatud trükikvaliteet, mis teeb uhke tiitli eriti hinnaliseks.

Gourmand World Cookbook Award on ülemaailmne kokaraamatute konkurss, mille algatas Edouard Cointreau 1995. aastal. Sellel tunnustatakse veini- ja kokaraamatuid, toiduajakirju, kokandussaateid, kirjastajaid, trükikodasid ja riike toidukultuuri edendamise eest. Gourmandi auhindu on võrreldud filmimaailma Oscarite jagamisega.

Cointreau perekond on Gourmandi auhinda välja andnud igal aastal. Konkursil on palju kategooriad, et tuua esile parimal viisil toidu- ja joogiteemaliste väljaannete mitmekesisust üle maailma. Nii on kokku 115 kategooriat toidu ja 30 joogi kohta ning 10 kategooriat toidu- ja joogiteemade kajastamiseks televisioonis.