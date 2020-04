Tellijale

Paari nädala jooksul on töötukassa maksnud toetust ligi 4000 Eesti ettevõttele, mille seas on 94 Viljandimaalt. Enamik neist ettevõtetest on pisikesed, vähem kui kümne töötajaga, ent Viljandimaa suurim toetusesaaja on 90 töötajaga trükifirma Print Best. Tema sai maakonnale antud ligi 385 000 eurost ligi 84 000 eurot 75 töötajale hüvitise maksmiseks.