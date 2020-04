Tellijale

Huvikooli keskkonnahariduse õpetaja Peep Tobreluts selgitas, et õppetöö osana osalesid huvikooli lapsed Tartu ülikooli doktorandi Ants Tulli uurimuses. Tull analüüsib, kas liivakastides leidub kodulooma väljaheidetest jäetud tüvestajaid, mis võivad tekitada inimestele haigusi. Tobrelutsu sõnul on praeguseks kümmekonnast piirkonna liivakastist proovid võetud. Tulemused peaksid selguma aprilli lõpus ja neid on võimalik kasutada rohelise linnaku kasuks. «Saame olla eelteadlikud, kas meil on piirkonnas probleem näiteks kassidega, kes käivad liivakastides häda tegemas,» lausus Tobreluts.