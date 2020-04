Juhtkiri. Kaks kaptenit

Tellijale

Tundub justkui, et ajaratas on veidi tagasi keeranud, sest situatsioon on üpriski sarnane sellega, mis oli eelmise direktori valimise ajal. Ühelt poolt maa sool, sügaval hariduses sees olev teadlane ja õpetlane, kes tunneb süsteemi ning paneb kaalukausile tasakaalukuse, alalhoidlikkuse ja läbimõeldud mõõdukuse. Ja teiselt poolt vastandina noorem, impulsiivsem, energilisem, ehk veidi boheemlaslikum kandidaat, kellel on lennukad visioonid, enesekindlus ja kirg. Vähemalt jäi selline mulje debatti kuulates ja visioone lugedes.