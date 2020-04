Akadeemia juhiks kandideerijate arvamus läks tudengite arvu koha pealt lahku

Tellijale

Juko-Mart Kõlar: Piir, ilma milleta kool ei suuda olla jätkusuutlik, on kusagil viiesaja juures. Meie eelarve suur osa tuleb Tartu ülikooli antavast tegevustoetusest. Viljandile saame raha juurde ainult siis, kui oleme võrreldes teistega edukamad. Kokkuvõttes on see ühendatud anumate süsteem. Praegu on õpilasi 693 ja see on täiesti optimaalne. Olukorras, kus teame, et eelarve ülikooli poolt märkimisväärselt ei suurene, tähendaks suurema arvu üliõpilaste vastuvõtmine topeltkoormust praegustele töötajatele või eeldaks lisatöötajate palkamist olemasolevate vahendite piires. See ei ole minu meelest mõistlik. Praegune arv on üsna optimaalne ja seda võiks püüda säilitada.