Viljandi toidupank ootab pikisilmi annetusi

Eriolukord ning järjest süvenev majanduskriis on jätnud eriti abitusse olukorda meie ühiskonna kõige nõrgemad liikmed – need inimesed ja pered, kel on raske tagada seda, et laual ja kapis ikka süüa oleks. Aprilli alguses jäid ära toidukogumispäevad ning eriolukord on kahandanud ka poodide annetusi. Seega: toidupank ootab väga inimeste abi.