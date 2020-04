Majanduskriis ei tohi muutuda sotsiaalkriisiks

Kriis on toonud välja tõsiasja, et oleme ootamatuse korral väga haavatavad. Me polnud valmis isikukaitsevahendite varu mõttes ja kahjuks ei jõudnud esialgne kriisikommunikatsioon kõigi elanikeni. Pean silmas nii eakaid kui vene keelt kõnelevaid inimesi. Esialgsed ja tihti koguni vastukäivad sõnumid eri ametkondadelt ja ka ministritelt tekitasid tarbetut segadust. Õnneks on nüüdseks valitsuse kommunikatsioon paigas ning sõnumid ühtlasi selgemad ja arusaadavad.

Südamest tuleb tänada meie arste, kogu meditsiinisüsteemi selle ennastsalgava töö eest, mis käib inimeste elu ja tervise nimel. Suur tänu neile kümnetele tuhandetele Eesti inimestele, kes on jätkanud igapäevast tööd, et meie ühiskond kriisiajal toimiks. Kõigile neile, kes suhtuvad kohusetundlikult piirangutesse, mis aitavad sellest kurjast ja salakavalast haigusest jagu saada. Praegu riskivad rohkem kui kunagi varem kauplustes töötavad müüjad, sotsiaaltöötajad, lasteaednikud, omastehooldajad, vabatahtlikud ja väga paljud inimesed, kelle töö on sõna otseses mõttes teiste teenimine.

Selge on aga ka see, et pärast meditsiinikriisi ületamist seisab Eesti silmitsi hulga katsumustega. Uksele koputab majanduskriis, mida väga paljud on juba omal nahal tunda saanud. Kriisi puhkedes pidid tuhanded väikefirmad, ärid ja poed oma uksed sulgema ning väikeettevõtjad tegevuse lõpetama. Märtsi keskel alanud koondamiste, sundpuhkuste ja palgakärbete laine aina kogub hoogu. Ning kardetavasti tabab Eestit majanduslangus, mis tuleb eelmisest rängem. Järgnemas on veel kolmaski katsumus – sotsiaalne kriis.

KRIISI JÄREL PANNAKSE proovile meie sotsiaalsüsteemi vastupidavus, sest majanduskriis toob kaasa ju ka omavalitsustele maksulaekumiste vähenemise. Samal ajal suureneb inimeste abivajadus. Juba praegu teevad muret plaanilise ravi, uuringute ja operatsioonide kaugemasse tulevikku lükkamine ning ees ootavad pikad ravijärjekorrad. Lähisuhtevägivalla all kannatavate naiste ja laste pöördumised varjupaikade poole ei ole kasvanud, ei Eestis tervikuna ega ka meil Viljandimaal. Arvan aga, et piirangute leevenedes võib see olukord muutuda. Praegu on isegi helistamine raskendatud, rääkimata varjupaika pöördumisest – nii vägivalla tekitaja kui ohver on ju tavaolukorrast täiesti erinevates oludes.

Praegusel raskel ajal on suur valukoht vaimne tervis. Ühtpidi kannatavad paljud üksinduse all. Teisalt on karantiin surunud kümned tuhanded pered koduseinte vahele. Rääkimata ängist ja ärevusest, mida tekitab hirm nakatuda ja haigeks jääda. Meid kõiki piinab teadmatus, mida toob tulevik.

Eakad, kes püsivad praegu kodus, saavad tihti paremini hakkama kui noored, sest nende elukogemus ja -tarkus on õpetanud neid mitmesuguste raskuste ja kriisidega toime tulema. Paljudel noortel on psühholoogiliselt keeruline tulla piiratud ruumis toime oma ärevuse ja sundmõtetega.