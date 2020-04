Trad.Attack!: viirused muusika levikut ei takista

Tellijale

Jalmar Vabarna: Uue plaadi kontekstis väga ei löönudki midagi peale selle, et kõik intervjuud ja promod peame tegema veebi kaudu. Tõsi, maikuus plaanis olnud kontserdi Saku suurhallis lükkasime edasi ja see toimub 26. septembril. See on kõige suurem muudatus, aga põhjused on selged. Tegemist on sisehalli ja väga arvuka publikuga, ka produktsioonimeeskond on väga suur. Aprill pidi täis olema igasuguseid proove ja ettevalmistusi, aga me ei saanud neid kuidagi teha. Nii et isegi kui mai alguses öeldaks, et kõik on jälle okei, ei jõuaks me valmis.