Kuu aega eriolukorda on möödas, praegu jookseb meie kollektiivse tuleproovi viies nädal. Ilmselt nõustuvad paljud, et see oli üks pikimaid kuid ja meil on olnud õnn see ebaõnn üle elada. Murranguliste sündmuste faas on loodetavasti möödas, nüüd tuleb kannatlikult oodata, kuniks torm taandub.