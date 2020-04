Viljandimaal kasvas töötute arv Eesti keskmisest kiiremini

Registreeritud töötus kasvas nädalaga peaaegu kõikides maakondades, erandiks vaid Hiiumaa. 12. aprillil oli töötuna arvel 44 821 inimest. Registreeritud töötuse määr on 6,9 protsenti. Viljandimaal on see veidi madalam: töötuid viljandimaalasi on 5,7 protsenti. Kõige kõrgem on töötuse määr Ida-Virumaal, kus see on 12,4 protsenti, ning kõige madalam Hiiumaal, kus see on neli protsenti.