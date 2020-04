Kirjastuse Fantaasia asutaja, omanik, tõlkija ja toimetaja Eva Luts ei tohiks ühelegi ulmefännile tundmatu olla ning küllap on uhke musta draakoni logoga kaunistatud raamatuid lipsanud paljude teistegi raamatusõprade koju. Fantaasia on kodumaine ulmekirjanduse hiiglane, kes on rohkem kui 20 aastat andnud ulmekirjanduse kõrval välja ka seiklus- ja kriminaalromaane.